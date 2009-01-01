Баржа, заброшенная больница, улочки Берлина: где украинские музыканты снимают клипы

Мы составили подборку из лучших видеоклипов первого месяца осени.
"Димна суміш" — "О, боже мій"
Начнём нашу подборку новым видео культовых альтернативщиков "Димна суміш". После длительного затишья группа вернулась к жизни и даже представила несколько новых синглов. Вокалист "Димної суміші" Саша Чемеров который сейчас живёт в Америке, на всё лето приехал в Украину, благодаря чему состоялось множество концертов ДС и его второго американского проекта The Gitas. Перед самым отъездом Александр с музыкантами "Димної суміші" записали лайв-видео на одну из последних представленных песен "О боже мій" на барже. Получилось атмосферно.
Димна Суміш — О Боже Мій (Привіт/live) from Привіт/media&production on Vimeo.
"Дрофа" — LSTPD
Если вы раньше не слышали о нем, то скоро обязательно услышите. Дрофа занимается музыкой с детства, но делать это "не в стол" начал совсем недавно. На днях музыкант выложил новое видео на свою песню LSTPD. Это песня о приятной ностальгии и о том, как важно ценить прошлое. Клип снимали в заброшенной больнице.
Vagabond Specter — Running
Инди-рокеры из Киева Vagabond Specter представили новый клип на трек Running. Это уже третье видео команды. Его решили сделать анимационным. Разработкой занималась киевская студия SKILZ animation studio. В результате получилось легко и непринуждённо о важном.
Marakesh — Время дождей
Новый релиз от Marakesh, которые уже несколько лет базируются в Берлине. Клип снят там же, в атмосфере андеграунда берлинских улочек. Песня получилась цепкая и запоминающаяся, но в целом видеоработа продолжает заданную музыкантами планку. Перед нами — старые добрые "Маракеш".
Epolets — "Діти моря"
В сентябре группа Epolets представила лирик-видео на песню "Діти моря", которая станет заглавной композицией в новом альбоме. Графикой занималась одна из талантливых поклонниц коллектива.
Презентация нового одноименного альбома группы "Діти моря" запланирована на 17 ноября и пройдёт в Киеве в клубе Sentrum.