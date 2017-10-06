Баржа, заброшенная больница, улочки Берлина: где украинские музыканты снимают клипы

Не всегда удаётся следить за новыми релизами украинской музыкальной сцены. Но, к счастью, "Главред" готов взять эту работу на себя. Подведя итоги сентября и вспомнив всё, что презентовали наши музыканты, мы составили подборку из лучших видеоклипов первого месяца осени. Приятного прослушивания и хорошего просмотра.

"Димна суміш" — "О, боже мій"

Начнём нашу подборку новым видео культовых альтернативщиков "Димна суміш". После длительного затишья группа вернулась к жизни и даже представила несколько новых синглов. Вокалист "Димної суміші" Саша Чемеров который сейчас живёт в Америке, на всё лето приехал в Украину, благодаря чему состоялось множество концертов ДС и его второго американского проекта The Gitas. Перед самым отъездом Александр с музыкантами "Димної суміші" записали лайв-видео на одну из последних представленных песен "О боже мій" на барже. Получилось атмосферно.

Димна Суміш — О Боже Мій (Привіт/live) from Привіт/media&production on Vimeo.

"Дрофа" — LSTPD

Если вы раньше не слышали о нем, то скоро обязательно услышите. Дрофа занимается музыкой с детства, но делать это "не в стол" начал совсем недавно. На днях музыкант выложил новое видео на свою песню LSTPD. Это песня о приятной ностальгии и о том, как важно ценить прошлое. Клип снимали в заброшенной больнице.

Vagabond Specter — Running

Инди-рокеры из Киева Vagabond Specter представили новый клип на трек Running. Это уже третье видео команды. Его решили сделать анимационным. Разработкой занималась киевская студия SKILZ animation studio. В результате получилось легко и непринуждённо о важном.

Marakesh — Время дождей

Новый релиз от Marakesh, которые уже несколько лет базируются в Берлине. Клип снят там же, в атмосфере андеграунда берлинских улочек. Песня получилась цепкая и запоминающаяся, но в целом видеоработа продолжает заданную музыкантами планку. Перед нами — старые добрые "Маракеш".

Epolets — "Діти моря"

В сентябре группа Epolets представила лирик-видео на песню "Діти моря", которая станет заглавной композицией в новом альбоме. Графикой занималась одна из талантливых поклонниц коллектива.

Презентация нового одноименного альбома группы "Діти моря" запланирована на 17 ноября и пройдёт в Киеве в клубе Sentrum.