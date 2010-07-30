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Николаю Мозговому установят памятник в Киеве

Сегодня, 16:10

Дочь композитора опубликовала эскиз будущего памятника.

Алена Мозговая
Алена Мозговая Viva.ua
На 1 сентября в Киеве запланировано открытие памятника народному артисту Украины, композитору Николаю Мозговому.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила дочь Мозгового, продюсер Алена Мозговая.

"Только форс-мажор может помешать нам открыть памятник папе. Открытие запланировано на 1 сентября перед концертом памяти на 10:00. Мы готовимся, будет душевно, это точно", — рассказала  Мозговая.

Также дочь композитора опубликовала эскиз будущего памятника и сказала, что монумент будет стоять возле дворца Украина.

Отметим, Николай Мозговой умер 30 июля 2010 года, у него во сне остановилось сердце.

 

Напомним, на могиле Богдана Ступки открыли памятник в его честь.

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Алена Мозговая, Николай Мозговой, памятник
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