Николаю Мозговому установят памятник в Киеве

Дочь композитора опубликовала эскиз будущего памятника.

Алена Мозговая Viva.ua

На 1 сентября в Киеве запланировано открытие памятника народному артисту Украины, композитору Николаю Мозговому.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила дочь Мозгового, продюсер Алена Мозговая.

"Только форс-мажор может помешать нам открыть памятник папе. Открытие запланировано на 1 сентября перед концертом памяти на 10:00. Мы готовимся, будет душевно, это точно", — рассказала Мозговая.

Также дочь композитора опубликовала эскиз будущего памятника и сказала, что монумент будет стоять возле дворца Украина.

Отметим, Николай Мозговой умер 30 июля 2010 года, у него во сне остановилось сердце.

Напомним, на могиле Богдана Ступки открыли памятник в его честь.