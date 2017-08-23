Николаю Мозговому установят памятник в Киеве

Дочь композитора опубликовала эскиз будущего памятника.
На 1 сентября в Киеве запланировано открытие памятника народному артисту Украины, композитору Николаю Мозговому.
Об этом на своей страничке в Facebook сообщила дочь Мозгового, продюсер Алена Мозговая.
"Только форс-мажор может помешать нам открыть памятник папе. Открытие запланировано на 1 сентября перед концертом памяти на 10:00. Мы готовимся, будет душевно, это точно", — рассказала Мозговая.
Также дочь композитора опубликовала эскиз будущего памятника и сказала, что монумент будет стоять возле дворца Украина.
Отметим, Николай Мозговой умер 30 июля 2010 года, у него во сне остановилось сердце.
Напомним, на могиле Богдана Ступки открыли памятник в его честь.