На могиле Богдана Ступки открыли памятник в его честь

Легендарный украинский актер Богдан Сильвестрович Ступка 27-го августа праздновал бы свое 75-летие.

Об этом пишет ТСН.

Однако его смерть 22-го июля 2012-года стала неописуемой потерей для Украины.

Он мог бы стать химиком или астрономом. Он даже работал во Львовском университете лаборантом-вычислителем звезд. Однако судьба решила иначе – Богдан Ступка стал актером. Выдающимся актером, который оставил по себе более сорока пяти театральных ролей и более сотни незабываемых кинообразов, говорится в "Сніданку з 1+1".

К слову, начал сниматься будущий выдающийся актер в 29 лет. Его пригласили в фильм "Белая птица с черной отметиной". Утвердили через взгляд — колючий и бунтарский.

Таким он вошел в кинематограф, таким он остался в его истории. В кино Богдан Сильвестрович сыграл более ста ролей. На вопрос, какая запомнилась больше всего, говорил — они все для меня родные. Ибо не играл, а проживал и пропускал каждый образ через себя. Одна из самых ярких — работа в фильме "Тарас Бульба" и военной драме "Свои".

26-го августа, на Байковом кладбище, где похоронен Богдан Сильвестрович, открылся памятник в его честь. А в 16:00 на территории аэропорта Борисполь откроется выставка, посвященная жизни и творчеству актера.

Напомним, Дмитрий Ступка вспомнил, как дед отшивал россиян с Крымом.