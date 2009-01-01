Шендерович признался, что трусит смотреть телевизор

Писатель боится, что при просмотре телевидения начнет раскачиваться, как на сеансе у Кашпировского, и его "затянет".

Виктор Шендерович УНИАН

Российский писатель-сатирик, публицистпризнался, что трусит смотреть телевизор.

Об этом литератор написал на своей странице в Facebook.

По словам автора, он боится, что просмотр телевидения его "затянет".

"Вдруг понял, почему давно не смотрю телевизор (музыканты, спортсмены и животные, в нем обитающие, не в счет)", — отметил сатирик.

Шендерович добавил, что "дело, разумеется, ни в каком не принципе", а он просто трусит. "Мне страшно, что я начну раскачиваться, как на сеансе у Кашпировского (советский психотерапевт Анатолий Кашпировский — Ред.), и меня "затянет", и однажды, незаметно для себя, я — превращусь", — добавил писатель.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко говорил, что в России режим президента Владимира Путина держится на телевизионной пропаганде, страна превратила свой язык в инструмент войны.