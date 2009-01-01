Святослав Вакарчук посвятил песню погибшим в Манчестере во время теракта

Также музыкант упомянул Кузьму Скрябина и почтил память погибших на востоке украинских военных.

Святослав Вакарчук obozrevatel.com

Об этом сообщает издание "Волинь Post".

Также музыкант упомянул Кузьму Скрябина и почтил память погибших на востоке украинских военных. В память об АТОшниках, которых уже нет с нами, он спел композицию "Мить". Люди, пришедшие на концерт-рок-группы, сопровождали это исполнение включенными на телефонах огоньками.

"Будьте такими, как сегодня: уверенными и вместе!" — призвал украинцев Святослав Вакарчук и удалился со сцены.

Напомним, Святослав Вакарчук со сцены в Праге поблагодарил российского журналиста.