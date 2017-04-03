Святослав Вакарчук со сцены в Праге поблагодарил российского журналиста

Лидер популярной украинской рок-группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук на концерте в Праге поблагодарил российского журналиста Михаила Козырева.

Об этом пишет ivona.

Святослав Вакарчук подчеркнул важную роль Михаила Козырева в становлении украинского языка в современной России.

Во время концерта в Праге 2 апреля лидер группы Океан Ельзи поблагодарил российского журналиста за это.

Видео с обращением Святослава выложил на свою страницу в Facebook сам Козырев.

"Мы знаем, что сегодня приехало много наших поклонников из России. Спасибо им за это. В этом зале сегодня присутствует человек, который когда-то сделал так, чтобы очень много людей на земле вне Украины полюбили украинский язык в песнях группы Океан Ельзи. Он когда-то первый поставил на радио песню, которую мы сейчас сыграем… В стране, где украинский язык всерьез не слушали. Но он сделал так, чтобы это стало модно. Это Миша Козырев. Миша, спасибо тебе", — заявил Вакарчук.

Напомним, Святослав Вакарчук в Нью-Йорке растрогал зрителей песней памяти об украинских воинах.