В Украине выходит в прокат российский фильм задержанного режиссера Серебренникова

Серебренников известен также как кинорежиссер фильмов "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена".
Об этом написал глава Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook, передает "Слово и Дело".
"Сегодня подписал прокатку на фильм, а потом узнал из новостей об аресте в России его автора. Отаке", — написал Ильенко.
Серебренников известен также как кинорежиссер фильмов "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена".
Напомним, известного российского режиссера Кирилла Серебренникова все-таки задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.