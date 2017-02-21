Украинский "Оскар" — "Золота Дзига" раздадут в 14 номинациях

В Украине появится собственная национальная кинопремия — "Золота Дзига", наш ответ знаменитому "Оскару".

Об этом пишет Сегодня.

Украинскую Киноакадемию уже основали, а со вчерашнего дня началась официальная подготовка к проведению церемонии вручения первой национальной кинопремии. Запланирована церемония на 20 апреля этого года, а пройдет она в одном из столичных отелей. "Идею создания национальной Киноакадемии и Кинопремии мы вынашивали давно. Безусловно, это важнейший этап в развитии нашей киноиндустрии", — сказал глава Госкино Филипп Ильенко.

Победителей будут определять в 14 номинациях (классические: актер/актриса, режиссер, сценарист, фильм и т. д.), но со временем их планируют расширить. Единственная именная награда — премия имени Юрия Ильенко — будет присуждаться лучшему режиссеру-постановщику. В данный момент материальное вознаграждение за победу в номинациях не предусмотрено — всем победителями будут раздавать только "Золоті Дзиги", которые, по словам авторов, воплощают стремительность и безостановочное развитие.

Автором названия статуэтки стала директор по стратегическому маркетингу "Медиа Группа Украина" Ольга Захарова. "Также у нас были варианты — "Золотая Земля", "Золотая Грамота", "Золотой Назар". Но в итоге остановились именно на Дзиге. Испокон веков, это самая популярная детская игрушка. Кроме того, с ней связано имя одного из основателей документального кино — Дзиги Вертова", — говорит президент ОМКФ и инициатор создания Киноакадемии Виктория Тигипко. Правда, пока неизвестно, как будет выглядеть сама статуэтка — скульптор Назар Билык еще в процессе создания эскиза.

Также со вчерашнего дня стартовал прием заявок на членство в самой Киноакадемии. На протяжении месяца все, кто готовы взвалить на себя груз ответственности за просмотр и оценку украинских фильмов, могут заполнить онлайн-форму на сайте Кинопремии и стать академиком. Правда, для этого нужно соответствовать хотя бы одной из трех категорий: авторы украинского кино с 1991 года, участвовавшие в создании хотя бы одного полнометражного фильма или трех коротких метров; деятели культуры, сделавшие весомый вклад в киноиндустрию (дистрибьюторы, кинокритики, организаторы кинофестивалей); меценаты и спонсоры украинского кино.

Напомним, Госкино собрало в одном видео 20 новых украинских фильмов.