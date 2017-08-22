В Украине выходит в прокат российский фильм задержанного режиссера Серебренникова

Серебренников известен также как кинорежиссер фильмов "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена".
Российский фильм "Ученик" режиссера Кирилла Серебренникова, которого задержал сегодня следом России, получил прокатное удостоверение.
Об этом написал глава Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook, передает "Слово и Дело".
"Сегодня подписал прокатку на фильм, а потом узнал из новостей об аресте в России его автора. Отаке", — написал Ильенко.
Серебренников известен также как кинорежиссер фильмов "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена".
Напомним, известного российского режиссера Кирилла Серебренникова все-таки задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.