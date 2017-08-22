В Украине выходит в прокат российский фильм задержанного режиссера Серебренникова

Российский фильм "Ученик" режиссера Кирилла Серебренникова, которого задержал сегодня следом России, получил прокатное удостоверение.

Об этом написал глава Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook, передает "Слово и Дело".

"Сегодня подписал прокатку на фильм, а потом узнал из новостей об аресте в России его автора. Отаке", — написал Ильенко.

Серебренников известен также как кинорежиссер фильмов "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена".

Напомним, известного российского режиссера Кирилла Серебренникова все-таки задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.