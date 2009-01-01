Жванецкий о пьянстве: Один из островов Курильских продал бы японцам, чтобы люди имели деньги на водку

Писатель озаботился отравлениями россиян средством для ванн "Боярышник".
Об этом он рассказал во время интервью на канале Россия 1.
Сатирик предложил продать один из Курильских островов японцам, чтобы у россиян появились деньги.
"Один из островов Курильских продал бы японцам за дикие деньги, чтобы люди хотя бы имели деньги на водку. У меня эта мысль давно... Но надо продать совершенно маленькое, узнать сколько платят, а потом остальные и жить какое-то время", — сказал Жванецкий.
Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года в Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник" в больницы поступили множество пациентов скончались.
Напомним, Сергей Шнуров представил творение о средстве "Боярышник".