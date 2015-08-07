Жванецкий в Одессе открыл выставку "Зеленая волна"

В Одессе книжную выставку под открытым небом традиционно открыл Михаил Жванецкий.
В Одессе открылась книжная выставка под открытым небом "Зеленая волна".
Об этом сообщает Радио Свобода.
Палатки с книгами и другой издательской продукцией растянулись вдоль главной улицы города — Дерибасовской.
Среди участников ярмарки более ста издательств.
"Зеленая волна" проходит в Одессе уже в 19 раз. Традиционно выставку открывал сатирик и юморист Михаил Жванецкий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 17 по 27 сентября на фестивале ГогольFest-2015 будет представлен уникальный книжный проект.