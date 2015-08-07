Жванецкий в Одессе открыл выставку "Зеленая волна"

В Одессе открылась книжная выставка под открытым небом "Зеленая волна".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Палатки с книгами и другой издательской продукцией растянулись вдоль главной улицы города — Дерибасовской.

Среди участников ярмарки более ста издательств.

"Зеленая волна" проходит в Одессе уже в 19 раз. Традиционно выставку открывал сатирик и юморист Михаил Жванецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 17 по 27 сентября на фестивале ГогольFest-2015 будет представлен уникальный книжный проект.