Авиакатастрофа на Кубе: названо количество жертв, фото и видео с места трагедии

На борту рухнувшего самолета, в частности, находились пятеро детей.
На борту находились 105 пассажиров, в том числе пятеро детей, и члены экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и государственные СМИ.
По данным агентства, глава Кубы Мигель Диас-Канель в комментарии рассказал, что пожар, вспыхнувший после крушения, потушен, и были найдены тела.
Кубинский лидер подчеркнул, что причина авиакатастрофы устанавливается. В субботу, 19 мая, в стране объявлен траур.
Напомним, вечером 18 мая стало известно, что при взлете в аэропорту Гаваны разбился пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación. СМИ писали, что в авиакатастрофе выжили как минимум три человека.
Читайте наши новости в Facebook