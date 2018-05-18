Авиакатастрофа на Кубе: появилась информация о выживших

Появилась информация, что при крушении Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación могут быть выжившие.

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что с места катастрофы "скорые" забирали выживших пассажиров. Пока сообщают о как минимум трех выживших.

Также появилось видео, как одного человека везут на носилках.

По уточненным данным, на борту находилось 113 человек.

Самолет рухнул на фермерское поле во время взлета. Сейчас пожарные пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.

На место трагедии уже прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Этот самолет арендовала национальная авиакомпания Cubana, которая в течение последних месяцев прекратила пользоваться многими старыми самолетами из-за механических проблем", – сообщает агентство АР со ссылкой на кубинские СМИ.

Напомним, 3 мая в Сирии рухнул российский истребитель, были жертвы. Авария произошла над акваторией Средиземного моря.