Авиакатастрофа на Кубе: названо количество жертв, фото и видео с места трагедии

На Кубе в результате крушения при взлете из аэропорта столицы страны Гаваны пассажирского самолета Boeing 737 погибли более 100 человек.

На борту находились 105 пассажиров, в том числе пятеро детей, и члены экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и государственные СМИ.

По данным агентства, глава Кубы Мигель Диас-Канель в комментарии рассказал, что пожар, вспыхнувший после крушения, потушен, и были найдены тела.

Кубинский лидер подчеркнул, что причина авиакатастрофы устанавливается. В субботу, 19 мая, в стране объявлен траур.

Напомним, вечером 18 мая стало известно, что при взлете в аэропорту Гаваны разбился пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación. СМИ писали, что в авиакатастрофе выжили как минимум три человека.