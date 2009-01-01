"Беларусьнаш". Экс-советник Путина рассказал, как в Кремле могут удивить Лукашенко

Илларионов не сравнивает ситуацию в Беларуси с событиями времен 2014-го в Украине.

Владимир Путин и Александр Лукашенко nahnews.org

На грядущих выборах в России президент РФ Владимир Путин может удивить избирателей присоединением Беларуси.

Об этом бывший советник президента РФ, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов заявил в эфире "Эхо Москвы", сообщает "Укринформ".

Илларионов считает, что Путин уже должен делать "подарки".

"Я просто не вижу лучшего подарка для потенциальных избирателей на выборах 2018 года, чем "Беларусьнаш" <....> Ну, смотрите, мы же проверили: "Крым наш" работает, нас там 83 или 86 процентов. Так с Белоруссией — так там, наверное, под 90 зашкалит", — рассуждает он.

При этом Илларионов не сравнивает ситуацию в Беларуси с событиями времен 2014-го в Украине, а Лукашенко с ретировавшимся Януковичем, просто допускает "всякие случайности в жизни".

"Просто я думаю, что с Белоруссией там сложнее. Там вряд ли будут отгрызать кусок в виде Витебской или Могилевской области. Там уж лучше тогда всё, потому что… На самом деле, в целом, белорусские граждане в большинстве своем, на самом деле, довольно хорошо относятся к России. Это факт жизни", — говорит Илларионов.

Свое предположение о "подарке под выборы-2018" аналитик обосновывает тем, что за Беларусь еще и элементарно "некому заступиться"

"Проблема Белоруссии заключается в том, что за нее некому заступиться. Понимаете? Вот, за Балтийские республики есть кому заступиться — они являются членами организации под названием НАТО. За Украину и Грузию тоже есть, кому заступиться", — объясняет он.

По словам Илларионова, несмотря на то, что ни Украина, ни Грузия не являются членами НАТО, они неоднократно высказывали пожелания стать членами европейских и западных сообществ ввиду чего у последних есть даже "некоторая ответственность" по отношению к этим странам и их народам.

"А по отношению к Белоруссии ничего же нет. Там же никаких ни союзнических отношений, ни каких-либо других отношений. Там же в некоторых отношениях там даже действуют санкции против Лукашенко и многих членов его руководства. Поэтому если что-то происходит с Белоруссией, то Белоруссию некому защитить", — почти уверен Илларионов.

Он также отметил, что "жесткая вертикализированность" политической структуры Беларуси запросто может породить паралич системы.

"Потому что если, вот, условно говоря, Лукашенко пошел в лес за грибами и в течение 24-х часов с ним никто не может созвониться, то спрашивается, чьи приказы будет выполнять министр обороны Белоруссии, министр внутренних дел Белоруссии, там, руководитель КГБ (у них КГБ есть), премьер-министр, парламент и так далее? Вся система настроена на то, что высочайшей властью, единственной властью в республике является Лукашенко. Если этой власти, этого источника власти на время, ну, как бы, он выходит из поля управления, чьи приказы они будут выполнять? Ничьи. Они будут ждать, пока он не появится", — резюмировал Андрей Илларионов.

Напомним, ранее российский политик Леонид Гозман заявил, что Беларусь может стать следующим объектом "братской помощи" России.