"Большая семерка" не может определиться с санкциями против России

Трамп заявил, что важнейшим вопросом на самммите G7 является тема борьбы с терроризмом.

Reuters

"Много очень важных вопросов для обсуждения (на встрече, которая состоится 27 мая). Первый в списке, конечно же — терроризм", — отметил он, пишет Украинская правда.

Страны G7 до сих пор не определились относительно санкций против России и торговли, пишет Reuters со ссылкой на собственный источник на встрече G7.

По информации агентства, дипломаты не могут решить, включать ли данные относительно российской угрозы и обязательства бороться против "протекционизма" в свой финальный коммюнике.

Reuters также пишет, что окончательно вопросы торговли и политики в отношении России будут определены странами "Большой семерки" сегодня, 27 мая.

Как известно, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина на Сицилии проходит саммит лидеров "Большой семерки".

В воскресенье кроме вопросов безопасности ожидается обсуждение вопросов торговли и санкций против РФ.