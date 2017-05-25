США угрожают России новыми санкциями уже летом — СМИ

Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против России уже этим летом.

Об этом заявил представитель Республиканской партии, председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американского сенатора, вопрос введения новых санкций против России может быть рассмотрен после того как госсекретарь США Рекс Тиллерсон даст показания в комитете Сената о политике администрации президента США Дональда Трампа по отношению к РФ.

"Некоторые члены комитета, в частности, демократы возмущены якобы вмешательством России в 2016 году в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить, продвигали новый пакет санкций против России", — говорится в сообщении.

Демократы заявили, что они все еще поддерживают идею введения новых санкций, но готовы подождать пока будет озвучена позиция администрации Трампа.

"Я с нетерпением жду, когда Тиллерсон объяснит нам политику администрации по отношению к РФ", — заявил представитель Демократической партии США, сенатор Бен Кардин.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн обещает, что он и его коллеги придумают, как ввести новые санкции против России.