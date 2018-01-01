Бойня в РФ. На праздновании Масленицы в Дагестане расстреляли толпу, есть погибшие и раненые

Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения.

В Дагестане расстреляли толпу людей operline.ru

В воскресенье, 18 февраля, в российском Кизляре (Дагестан) сотрудники силовых структур ликвидировали неизвестного преступника, который открыл огонь по толпе людей во время Масленицы.

"Трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка", — сказал собеседник "Интерфакса".

По его данным, среди раненых трое сотрудников росгвардии.

Все погибшие в Кизляре во время Масленицы являются женщинами.

"По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины", — сообщил информированный источник.

Он добавил, что преступников было двое — муж и жена, но перед тем, как открыть стрельбу, жена убежала, стрелял мужчина.

Напомним, ранее было опубликовано видео боев в Дагестане.