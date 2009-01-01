Бывший "банкир Кремля" рассказал, как сын генпрокурора РФ пытался отжать резиденцию Путина

Был огромный кусок земли на Рублевском шоссе, поведал Сергей Пугачев.

В РФ пытались отжать резиденцию Путина Reuters

В России группа рейдеров, в которую входил сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки, пыталась захватить земельный участок, который частично принадлежал президентской резиденции Владимира Путина

Об этом рассказал банкир Сергей Пугачев в интервью изданию "Дождь".

"Был огромный кусок земли на Рублевском шоссе, а часть земли принадлежит резиденции Владимира Путина. И ее решили захватить какие-то люди. Это были профессиональные рейдеры, которые, несмотря на путинскую резиденцию, решили эту землю зарейдить. Как позже выяснилось, в числе этих людей был сын Юрия Чайки, генерального прокурора", — сообщил Пугачев.

По его словам, Путин вызвал Чайку на разговор.

"Чайка пришел и пытался его убедить, что это не совсем так, что даже если зарейдят, то Путина не тронут", — сказал Пугачев.

Напомним, ранее Навальный показал секретную дачу Путина.