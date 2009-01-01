Бывший "банкир Кремля" рассказал, как сын генпрокурора РФ пытался отжать резиденцию Путина

Был огромный кусок земли на Рублевском шоссе, поведал Сергей Пугачев.
Об этом рассказал банкир Сергей Пугачев в интервью изданию "Дождь".
"Был огромный кусок земли на Рублевском шоссе, а часть земли принадлежит резиденции Владимира Путина. И ее решили захватить какие-то люди. Это были профессиональные рейдеры, которые, несмотря на путинскую резиденцию, решили эту землю зарейдить. Как позже выяснилось, в числе этих людей был сын Юрия Чайки, генерального прокурора", — сообщил Пугачев.
По его словам, Путин вызвал Чайку на разговор.
"Чайка пришел и пытался его убедить, что это не совсем так, что даже если зарейдят, то Путина не тронут", — сказал Пугачев.
Напомним, ранее Навальный показал секретную дачу Путина.