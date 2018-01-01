Давайте попробуем понять Бабченко и украинцев, а не осуждать их - Aktuálně

Ситуация в Украине отличается от европейской, поэтому и методы иногда должны быть другими.

Петр Порошенко и Аркадий Бабченко. Фото: Reuters

Трудно понять, что происходит в кулуарах спецслужб. Но почему мы должны считать мужественного российского журналиста Аркадия Бабченко недостойным доверия?

Таким вопросом задается чешский журналист Мартин Новак в своей статье для Aktuálně, анализируя историю с инсценировкой убийства Бабченко. "Главред" публикует полный перевод статьи.

Многие коллеги-журналисты раскритиковали Украину за известие о фейковой смерти российского журналиста Аркадия Бабченко. По их мнению, Киев подыграл Москве ее в своей стратегии по дезинформации: "никому не следует доверять, за каждой т.н. правдой стоит чей-то интерес". Якобы Бабченко закончился как журналист по причине того, что позволил затащить себя в информационную игру спецслужб.

Скорость и радикализм вердиктов меня несколько удивили. Я не разделяю ни одного из вышеперечисленных мнений. Прежде всего, не стоит забывать, кто такой Аркадий Бабченко - оппозиционный журналист из страны, где для режима нет проблем убить кого-то по указке пальца. Это не та страна, в которой журналист испытывает проблемы из-за прослушки или полицейских допросов. Выступать против этого режима – свидетельство огромной личной храбрости и подвергание риску своей семьи. Это трудно представить, живя в Чехии, а не в России, Венесуэле, Иране и других подобных государствах. Там журналисты пишут то, что хотят, но знают, что ранее за это уже кто-то дорого поплатился.

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Нет причин не верить словам Бабченко о том, что его жизнь была в опасности и что информация об угрозах была достоверной. Ведь он не глупый человек, которого легко обмануть. Я лично его не знаю, но, судя по его статьям и позиции, он чрезвычайно умный, опытный и смелый журналист

Другое дело, почему поступила украинская Служба безопасности поступила именно так. Я не впадаю в иллюзию, будто у нее нет проблем - с коррупцией, с желанием отдельных представителей стоять выше закона. Но после Майдана и событий в 2014 году СБУ борется с проблемой, которая ранее была самой сложной для нее. И других украинских учреждений. С тем, что некоторые люди были лояльнее к Москве, чем к Киеву. В условиях необъявленных войн с Россией во главе, Украине приходится трудно. Она должна защищаться на восточных фронтах, где ее молодежь умирает и получает тяжелые ранения. Украине приходится бороться с наводняющими ее российскими агентами, которые стараются подорвать украинское государство и создать как можно больше проблем стране, решившей раз и навсегда вырваться из душащих объятий так называемого старшего брата. Украине также приходится справляться с тем, что часть ее собственных граждан не верит, что такая возможность существует, да и не желает ее.

The Washington Post Операцией с Бабченко украинские спецслужбы опустились до уровня российских

В общем, ситуация на Украине полностью отличается от нашего положения в Европейском Союзе и НАТО. Поэтому и методы временами должны быть другими. Потому что и Бабченко не дурак, и в руководстве СБУ сидят отнюдь не глупые и неопытные люди. Напротив, если кто и знает уловки российской разведки и шпионов, то это - украинцы. Они испытали все это на себе, в отличие от чехов, немцев или британцев.

Мы не знаем точно, почему постановка была доведена до такой крайности, как объявление умершим живого человека. Быть может, мы никогда и не узнаем. Президент Украины не похож на своего чешского коллегу, который выбалтывает строго секретную информацию на встречах с избирателями или в телевизионных интервью с лояльным модератором. Но можем ли мы уверенно приравнивать друг к другу две стороны, раз они продуцируют вымышленные новости и манипулируют? Нет, мы не можем так поступать по одной причине - Украина не оккупирует ни одного квадратного метра российской земли.

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В Украине, люди понимают, что могут критиковать Порошенко – и они его критикуют. В России гласно или даже в соцсетях критиковать Путина без последствий не так просто. Три года назад я поставил на станции метро Киева в случайный разговор с мужчиной. Три года назад я заговорил в киевском метро со случайным попутчиком. Это был бывший архитектор, долгое время работавший в России. Ему не нравилось происходящее в Украине, и он со скепсисом оценивал ее будущее, однако он упомянул о том, что в его глазах выгодно отличает Украину от России: "Нам не приходится просыпаться от страха, что ночью к нам в дверь постучится СБУ и увезет нас в тюрьму только за наши убеждения. А россиянам приходится".

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