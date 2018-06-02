"Ты приходишь такой из морга". Бабченко ответил критикам инсценировки "убийства"

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко написал гневный пост, в котором остро раскритиковал всех, кто поставил под сомнение правильность его сотрудничества в СБУ.

"Вот на полном серьезе садятся, надувают щеки, и начинают изливать свою высокую мораль на экран. Грозят пальцем и размазывают тебя с говном. И это все невероятно важно. А ты приходишь такой из морга, от тебя за километр прет кровью и вонью разделочной, не спавший сутки, переживший свое убийство, месяц ходивший с мишенью на лбу и ждавший выстрела, месяц проживший с осознанием того, что твоя смерть уже оплачена", - написал он в Facebook.

По словам Бабченко, он долгое время жил в состоянии колоссального напряжения, чего не могут понять критиканы, которые считают все произошедшее пиаром.

"Не понятно где, совершенно не понятно как, ты не знаешь, сколько проживешь, не знаешь сколько месяцев, лет, тебе ходить с охраной, не знаешь, когда тебе можно будет хотя бы просто жить с незадернутыми шторами и подходить к окнам, а твоей дочери просто играть на улице с другими детьми", – подчеркнул он.

Журналист отметил, что вместе с ним всю эту катастрофу пережила его супруга. Он рассказал о ситуации, когда его возили с одной конспиративной квартиры на другую, а валерьянка и корвалол уже не помогали.

"Вы, бл*дь, вообще них*я не представляете, через какой ад мне пришлось протащить своих близких. И не дай бог вам это представить и пережить. Так что пишите, а ты только что вернулся из такой тьмы, из такой пропасти вылез, и ты читаешь, и улыбаешься, и обнимаешь дочку, открываешь пиво, закуриваешь, и тебе хорошо, и небо, и солнце, и зелень деревьев, и птицы, и тебе так до балды, и ты улыбаешься, улыбаешься", – резюмировал Бабченко.

Напомним, ранее Бабченко сообщил, что российские журналисты звонили его приемным детям и общались с ними пренебрежительно. Он пригрозил сотрудникам СМИ РФ расправой.