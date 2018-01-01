Дочь бывшего российского шпиона Скрипаля выписывают из больницы — СМИ

Заявление врачей Юлии Скрипаль ожидается сегодня.

Сообщается о выздоровлении Юлии Скрипаль Фото: Sky News

Пострадавшую в результате отравления в Солсбери дочь бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля Юлию выписывают из больницы.

Юлия быстро выздоровела и, согласно информации источников, ее должны были выписать из больницы накануне, однако официального подтверждения пока нет.

Заявление врачей Юлии Скрипаль в Солсбери ожидается сегодня, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Напомним, ранее отравленный в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль пришел в сознание и теперь может говорить.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам:"Вы играете с огнем и об этом пожалеете".