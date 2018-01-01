Дочь бывшего российского шпиона Скрипаля выписывают из больницы — СМИ

Заявление врачей Юлии Скрипаль ожидается сегодня.
Юлия быстро выздоровела и, согласно информации источников, ее должны были выписать из больницы накануне, однако официального подтверждения пока нет.
Заявление врачей Юлии Скрипаль в Солсбери ожидается сегодня, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Напомним, ранее отравленный в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль пришел в сознание и теперь может говорить.
29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.
Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.
В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам:"Вы играете с огнем и об этом пожалеете".