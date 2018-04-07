Британские СМИ сообщили, что Скрипаль готов дать показания

По информации Sky News, его уже готовят к беседе с правоохранителями.
Отравленный в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить.
Такие данные озвучил телеканал Sky News, пишет Обозреватель. По информации СМИ, его уже готовят к беседе с правоохранителями.
"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, он хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", — рассказал во время эфира один из телеведущих.
Напомним, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.
Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.
В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам:"Вы играете с огнем и об этом пожалеете".
Россия даже нашла "украинских след" в отравлении Скрипалей.
Из-за отравления Скрипаля в Конгрессе США подготовили новые санкции против России. Законопроект представили конгрессмены Джоакин Кастро и Майк Тернер.