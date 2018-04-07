Британские СМИ сообщили, что Скрипаль готов дать показания

Отравленный в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить.

Такие данные озвучил телеканал Sky News, пишет Обозреватель. По информации СМИ, его уже готовят к беседе с правоохранителями.

"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, он хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", — рассказал во время эфира один из телеведущих.