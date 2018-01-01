"Думал, что по ТВ будет экстренный выпуск про трагедию, а там фильм про Путина". Соцсети о пожаре в Кемерово

По центральным каналам России рассказывают о ярких победах Путина в то время, как граждане страны горят живьем в огне.
ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начался пожар, огонь охватил весь четвертый этаж.
По последним данным число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре выросло до 37 человек. Семь среди них - дети. Самому маленькому едва исполнилось 5 лет. Неофициально речь идет о 120 уже поступивших в морг тел.
Среди пропавших - почти весь 5 "А" класс из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области с населением менее тысячи человек.
Читайте также Пропавший школьный класс и задохнувшиеся животные: все подробности трагедии в Кемерово
Реакцию соцсетей можно описать одним словом - ненависть. Люди возмущены халатностью губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Ильи Сердюка, а также коррупцией, которая привела к трагедии .
Также людей возмущает, что вместо освещения трагедии по телевизионным каналам рассказывают о чем угодно, только не о пожаре. Большинство предполагает, что если кого-то и накажут, то только "козлов отпущения", а в отставку из чиновников никто сам не подаст, и власти никого не снимут.
В стране случилась трагедия, а по телевизору гонят пургу про вангу, украину и америку #Кемерово— Конфуз мастер (@len_vse) 25 марта 2018 г.
Через 2 часа начнётся:— профессор советолог (@chernyshev2033) 25 марта 2018 г.
- Президенту доложили - Песков
- 26-27 марта объявлены в Кемеровской области днями траура
- Правительство .. области выплатит родственникам погибших и пострадавших ..
- С понедельника 26 марта МЧС начнёт проверку по всей стране ..
И так 18 лет #Кемерово
Более полугода МЧС и силовики тренировались, устраивая показательные эвакуации различных заведений от ТЦ до Школ по всей стране из-за телефонных террористов и всего один пожар в #Кемерово показал всю беспомощность этих служб— Maxim Yakunov (@byakazoid) 25 марта 2018 г.
Фальсифицировать подсчёт голосов на выборах легче, чем считать трупы...#кемерово pic.twitter.com/sVO5uvjSMB— Кодекс (@KodeksuNET) 25 марта 2018 г.
Когда в Риге в 13ом году обрушился ТЦ, премьер Латвии подал в отставку со словами "стране нужно правительство, способное разрешить ситуацию и не повторить подобное в дальнейшем". Вопрос на засыпку - что будет с Тулеевым, Димоном и прочими? НИ-ХУ-Я. #Пожар #Кемерово— Unkle Sem (@UnkleSem8) 25 марта 2018 г.
Знакомые пожарных говорят очень много трупов, вывозить будут ночью когда разойдётся народ. #кемерово— kem (@AntonXXX3) 25 марта 2018 г.
#Россия #Кемерово #пожар— Adika (@AdikaVoe) 25 марта 2018 г.
Что вы чувствуете получив СМС
........"У нас пожар. Мама прощай"
ЧТО?!
Гордость что живете в России?
Стабильность?
Благодарность что Путин президент?
ВАШИ ДЕТИ В АДУ!!!
Выходите на улицы!
Или этот ад не кончится НИКОГДА!
Бля,неужели в РФ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ такие трагедии как этот пожар в #Кемерово люди попытаются хотя бы спросить себя, осознаЮт ли они наконец,в каком монструозном государстве они живут????— Махнувший лапой... (@romanrober8) 25 марта 2018 г.
В России жизнь человека стоит дешевле конверта для взятки пожарному инспектору. #Кемерово— Filinov (@RFilinov) 25 марта 2018 г.
На ТВ ВОЖДЬ повествует о ярких победах, в то время, как его подданные горят живьем в огне. #Кемерово— pani Walewska (@pani_walewska) 25 марта 2018 г.
Друзья.— Snoopy_SH (@Snoopy_SH) 25 марта 2018 г.
Просто знайте что сми вам лгут и погибших очень много...
Помолитесь за всех погибших сегодня в торговом центре Зимняя вишня...#Кемерово pic.twitter.com/SE04JsYtSy
А ведь хозяин ТЦ в Кемерово – депутат гос. думы, сами знаете, какой партии. #пожар #Кемерово— Ivan Kruspin (@Kruspin) 25 марта 2018 г.
Кемерово в топе мировых новостей. По России-1 идет фильм про Путина. Удивительной по уебищности у нас страна стала.#кемерово #пожар #зимняявишня #новости pic.twitter.com/xablor1gSh— Ангел-предохранитель (@Amarikdemo) 25 марта 2018 г.
Меня разрывает от злобы.— A.D. ♚ (@Tinyusha) 25 марта 2018 г.
Из-за халатности таких уродов столько жертв.
Жалко животных, людей и родителей, которые до сих пор не знают, что с их детьми.#зимняявишня #кемерово
Вора Тулеева в оставку и пусть с собой и мэра заберет Середюка.#Тулеев #Кемерово #Середюк #Россия #пожар #теракт pic.twitter.com/BOADlZK9JW— Константин Воронин (@VoronKOfficial) 25 марта 2018 г.
Включил #россия24 думал что будет экстренный выпуск по #Кемерово, а там стоит Киселев на фоне 76% (повтор)— Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 25 марта 2018 г.
Почему про #кемерово я узнаю не из новостей по телевизору? Только по россии24 строчка внизу экрана без существенной информации. Нас держат за скот и быдло— Alex (@garabaluda) 25 марта 2018 г.
никто не должен умирать вот так: быстро, рано, нелепо и по халатности других.— привет, friend. (@privetfriend) 25 марта 2018 г.
это ужасно! ужасно настолько, что распирает злость, хочется рыдать и ничего не говорить одновременно. #кемерово #краснаявишня
Бля, зато по россии1 показывают, как Путин с соловьевым Украину обсуждают. Это же просто край!Сука, вскипает все внутри #кемерово— Alex (@garabaluda) 25 марта 2018 г.
После #кемерово все те кто за взятки закрывал глаза на нарушения станут кошмарить все ТРЦ в стране. Не долго потом как все уляжется снова будут брать взятки и закрывать глаза на все нарушения.— Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 25 марта 2018 г.
Наконец то 1-й канал уделили 3 минуты времени на пожар в #Кемерово, а потом сразу опять Путин, Трамп...— Me Go (@GodMeh) 25 марта 2018 г.
100млрд рублей - субсидии федеральному ТВ в 2017 году из наших налогов.— Pavel Goryainov (@D3smont) 25 марта 2018 г.
А новости смотрим по YouTube.#Кемерово pic.twitter.com/vbqf8won9C
Нет слов.— DMX (@____DMX____) 25 марта 2018 г.
Дети В #Кемерово сгорели заживо.
Насколько цинично СМИ. А потому что команды нет. Без команды ни кадра,ни хроники,ни о состоянии пострадавших...
Мерзость. СМИ отравлены страхом никогда не покажут истину....
В Кемерово ад, а тем временем на федеральных каналах: pic.twitter.com/VEZNg31f5c— Лепра (@leprasorium) 25 марта 2018 г.
Читайте также
"Возможно, прощайте!" Пропавшая без вести во время пожара в Кемерово девочка простилась в Сети