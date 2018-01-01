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"Думал, что по ТВ будет экстренный выпуск про трагедию, а там фильм про Путина". Соцсети о пожаре в Кемерово

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По центральным каналам России рассказывают о ярких победах Путина в то время, как граждане страны горят живьем в огне.

кемерово
25 марта около 15:10 мск в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начался пожар, огонь охватил весь четвертый этаж.

По последним данным число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре выросло до 37 человек. Семь среди них - дети. Самому маленькому едва исполнилось 5 лет. Неофициально речь идет о 120 уже поступивших в морг тел. 

Среди пропавших - почти весь 5 "А" класс из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области с населением менее тысячи человек.

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Реакцию соцсетей можно описать одним словом - ненависть. Люди возмущены халатностью губернатора Кемеровской области Амана  Тулеева и мэра города Ильи Сердюка, а также коррупцией, которая привела к трагедии .

Также людей возмущает, что вместо освещения трагедии по телевизионным каналам рассказывают о чем угодно, только не о пожаре. Большинство предполагает, что если кого-то и накажут, то только "козлов отпущения", а в отставку из чиновников никто сам не подаст, и власти никого не снимут. 

-зъхэ
-зъхэ
-зъхэ
-зъхэ

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Кемерово, пожар, пожар в Кемерово, Зимняя вишня, торговый центр, соцсети
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