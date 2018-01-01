"Думал, что по ТВ будет экстренный выпуск про трагедию, а там фильм про Путина". Соцсети о пожаре в Кемерово

По центральным каналам России рассказывают о ярких победах Путина в то время, как граждане страны горят живьем в огне.

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начался пожар, огонь охватил весь четвертый этаж.

По последним данным число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре выросло до 37 человек. Семь среди них - дети. Самому маленькому едва исполнилось 5 лет. Неофициально речь идет о 120 уже поступивших в морг тел.

Среди пропавших - почти весь 5 "А" класс из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области с населением менее тысячи человек.

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Реакцию соцсетей можно описать одним словом - ненависть. Люди возмущены халатностью губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Ильи Сердюка, а также коррупцией, которая привела к трагедии .

Также людей возмущает, что вместо освещения трагедии по телевизионным каналам рассказывают о чем угодно, только не о пожаре. Большинство предполагает, что если кого-то и накажут, то только "козлов отпущения", а в отставку из чиновников никто сам не подаст, и власти никого не снимут.

В стране случилась трагедия, а по телевизору гонят пургу про вангу, украину и америку #Кемерово — Конфуз мастер (@len_vse) 25 марта 2018 г.

Через 2 часа начнётся:



- Президенту доложили - Песков

- 26-27 марта объявлены в Кемеровской области днями траура

- Правительство .. области выплатит родственникам погибших и пострадавших ..

- С понедельника 26 марта МЧС начнёт проверку по всей стране ..



И так 18 лет #Кемерово — профессор советолог (@chernyshev2033) 25 марта 2018 г.

Более полугода МЧС и силовики тренировались, устраивая показательные эвакуации различных заведений от ТЦ до Школ по всей стране из-за телефонных террористов и всего один пожар в #Кемерово показал всю беспомощность этих служб — Maxim Yakunov (@byakazoid) 25 марта 2018 г.

Когда в Риге в 13ом году обрушился ТЦ, премьер Латвии подал в отставку со словами "стране нужно правительство, способное разрешить ситуацию и не повторить подобное в дальнейшем". Вопрос на засыпку - что будет с Тулеевым, Димоном и прочими? НИ-ХУ-Я. #Пожар #Кемерово — Unkle Sem (@UnkleSem8) 25 марта 2018 г.

Знакомые пожарных говорят очень много трупов, вывозить будут ночью когда разойдётся народ. #кемерово — kem (@AntonXXX3) 25 марта 2018 г.

#Россия #Кемерово #пожар



Что вы чувствуете получив СМС



........"У нас пожар. Мама прощай"



ЧТО?!

Гордость что живете в России?

Стабильность?

Благодарность что Путин президент?



ВАШИ ДЕТИ В АДУ!!!



Выходите на улицы!



Или этот ад не кончится НИКОГДА! — Adika (@AdikaVoe) 25 марта 2018 г.

Бля,неужели в РФ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ такие трагедии как этот пожар в #Кемерово люди попытаются хотя бы спросить себя, осознаЮт ли они наконец,в каком монструозном государстве они живут???? — Махнувший лапой... (@romanrober8) 25 марта 2018 г.

В России жизнь человека стоит дешевле конверта для взятки пожарному инспектору. #Кемерово — Filinov (@RFilinov) 25 марта 2018 г.

На ТВ ВОЖДЬ повествует о ярких победах, в то время, как его подданные горят живьем в огне. #Кемерово — pani Walewska (@pani_walewska) 25 марта 2018 г.

Друзья.

Просто знайте что сми вам лгут и погибших очень много...

Помолитесь за всех погибших сегодня в торговом центре Зимняя вишня...#Кемерово pic.twitter.com/SE04JsYtSy — Snoopy_SH (@Snoopy_SH) 25 марта 2018 г.

А ведь хозяин ТЦ в Кемерово – депутат гос. думы, сами знаете, какой партии. #пожар #Кемерово — Ivan Kruspin (@Kruspin) 25 марта 2018 г.

Меня разрывает от злобы.

Из-за халатности таких уродов столько жертв.

Жалко животных, людей и родителей, которые до сих пор не знают, что с их детьми.#зимняявишня #кемерово — A.D. ♚ (@Tinyusha) 25 марта 2018 г.

Включил #россия24 думал что будет экстренный выпуск по #Кемерово, а там стоит Киселев на фоне 76% (повтор) — Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 25 марта 2018 г.

Почему про #кемерово я узнаю не из новостей по телевизору? Только по россии24 строчка внизу экрана без существенной информации. Нас держат за скот и быдло — Alex (@garabaluda) 25 марта 2018 г.

никто не должен умирать вот так: быстро, рано, нелепо и по халатности других.



это ужасно! ужасно настолько, что распирает злость, хочется рыдать и ничего не говорить одновременно. #кемерово #краснаявишня — привет, friend. (@privetfriend) 25 марта 2018 г.

Бля, зато по россии1 показывают, как Путин с соловьевым Украину обсуждают. Это же просто край!Сука, вскипает все внутри #кемерово — Alex (@garabaluda) 25 марта 2018 г.

После #кемерово все те кто за взятки закрывал глаза на нарушения станут кошмарить все ТРЦ в стране. Не долго потом как все уляжется снова будут брать взятки и закрывать глаза на все нарушения. — Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 25 марта 2018 г.

Наконец то 1-й канал уделили 3 минуты времени на пожар в #Кемерово, а потом сразу опять Путин, Трамп... — Me Go (@GodMeh) 25 марта 2018 г.

100млрд рублей - субсидии федеральному ТВ в 2017 году из наших налогов.

А новости смотрим по YouTube.#Кемерово pic.twitter.com/vbqf8won9C — Pavel Goryainov (@D3smont) 25 марта 2018 г.

Нет слов.



Дети В #Кемерово сгорели заживо.



Насколько цинично СМИ. А потому что команды нет. Без команды ни кадра,ни хроники,ни о состоянии пострадавших...

Мерзость. СМИ отравлены страхом никогда не покажут истину.... — DMX (@____DMX____) 25 марта 2018 г.

В Кемерово ад, а тем временем на федеральных каналах: pic.twitter.com/VEZNg31f5c — Лепра (@leprasorium) 25 марта 2018 г.

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