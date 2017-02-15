Экс-депутат Госдумы рассказал, как у Путина готовятся к "эвакуации из Кремля"

Сечин активно занят созданием запасов, так называемого "золота партии", для своего начальника, пишет Боровой.

В Кремле готовятся к «эвакуации», считает Боровой multiscale.do.am

Окружение Владимира Путина понимает о скором приближении момента, когда нужно будет бежать из Кремля.

Об этом российский оппозиционный политик Константин Боровой пишет в своей колонке для "Апострофа".

По его словам, близкий к Путину человек, топ-менеджер компании "Роснефеть" Игорь Сечин активно занят созданием запасов, так называемого "золота партии", для своего начальника и для части его окружения.

"Сегодня они уже думают о катастрофическом сценарии, который неминуемо приближается. По всем кремлевским оценкам, это видно со слов экспертов, они хорошо понимают, что момент "Ч" приближается, когда нужно будет быстро эвакуироваться не из страны, а из Кремля", — пишет Боровой.

Напомним, ранее сенатор Джон Маккейн сравнил хозяина Кремля с главарем ОПГ.