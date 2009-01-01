Экс-советник Трампа раскрыл подробности разговора с послом России: о санкциях не говорили

Флинн утверждает, что обсуждал с Кисляком высылку из США российских дипломатов.

Майкл Флинн Reuters

Экс-советник президента СШАпо нацбезопасностизаявил, что во время разговора с послом РФ Сергеем Кисляком не шла речь об

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Daily Caller.

В то же время он уточнил, что обсуждал с ним факт высылки из Штатов 35 российских дипломатов.

"Я никогда не говорил ничего вроде: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-нибудь подобное", — отметил Флинн.

Также бывший советник американского лидера выразил обеспокоенность по поводу утечки секретной информации в СМИ, в частности, насчет переговоров политиков. По его мнению, это является преступлением.

Ранее западные СМИ писали, что Майкл Флинн до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США обсуждал с Сергеем Кисляком отмену части санкций, введенных против РФ. Позже американец подал в отставку с поста советника президента.