Хорошие новости. Санкции США против России остаются в силе

14 февраля 2017, 22:17

В Европарламенте ряд депутатов также выступили за ужесточение санкций против РФ в случае обострения нею конфликта на Донбассе.

Санкционная политика Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в отношении Российской Федерации остается в силе.

Об этом заявил новый глава Минфина США Стивен Мнучин и евродепутаты в рамках пленарного заседания, на котором обсуждалось ухудшение ситуации в Украине.

По словам американского чиновника, "действующие санкционные программы остаются в силе".

Мнучин назвал санкции "очень важной частью" работы Минфина, которую Вашингтон "продолжит рассматривать в отношении разных стран", пишет Интерфакс.

Между тем, в Европарламенте ряд депутатов выступили за ужесточение санкций против РФ в случае обострения нею конфликта на Донбассе, пишет УНИАН.

 В Европейском парламенте убеждены, что в случае эскалации "войны Путина против Украины" санкции в отношении России должны быть ужесточены.

Так, депутат ЕП, представитель европейских народников Сандра Калниете (Латвия), констатировав ухудшение ситуации в Украине, назвала события, в частности, вокруг Авдеевки, "эскалацией войны Путина против Украины".

"Это вызывает беспокойство Европы. Она (эта война) уже унесла более 10 тысяч человеческих жизней. Не делайте ошибок, амбиции Путина — не только контролировать Украину, его амбиции — сделать так, чтобы ЕС и НАТО стали бессильными и не имели значения. Война против Украины — это шаг в этом направлении, и это также является тестом для европейского единства", — заявила она.

Калниете выразила убеждение, что "важно остановить Путина до того, как он продвинется в другую страну в Европе".

"Экономические санкции были единственным методом удерживания ЕС против его дальнейшей агрессии. Снятие каких-либо из этих санкций (в обмен на) что-то меньшее, чем полное выполнение Россией Минских договоренностей будет нашим собственным поражением. Без них наша политика утратит доверие и эффективность. Если произойдет эскалация российской агрессии, мы должны продолжить и ужесточить санкции", – заявила она.

Такое же мнение разделяет депутат от либералов Йоханнес ван Бален.

"Россия продолжает оккупировать часть Украины. Ничего нет нового. Можем ли мы это принять? Нет. У нас есть санкции, которые должны быть продлены, также должно быть возможным, что в случае, если Россия будет продолжать двигаться этим путем, эти санкции будут ужесточены, и у нас будет больше разумных санкций против России. Россия должна знать, что для нее нет альтернативы, как только убраться из Украины, отдать Крым и работать с нами нормальным путем", — заявил он.

 Депутат Яцек Сариуш-Вольский считает, что "чем больше мы мечемся, тем дальше идет Россия". "Российская война в Украине и против Украины — это факт, потому что мы — ЕС и США — колеблемся", — сказал политик.

По его убеждению, ЕС должен применить принцип "больше за большее" в отношении санкции по отношению к России.

"Необходимо пропорционально увеличивать санкции согласно принципу "больше за большее", — сказал он, добавив, что необходимо пересмотреть Минские договоренности, вернуться к Женевскому формату с участием США и ЕС и дать Украине оружие.

Депутат от социалистов Виктор Бостинару считает, что только полное выполнение Минских договоренностей может решить этот конфликт.

"Мы призываем обе стороны — украинскую и так называемых сепаратистов — немедленно и навсегда уважать режим прекращения огня. В то же время мы снова должны осудить поддержку Россией сепаратистов и ее прямое вовлечение. Мы надеемся, что Россия наконец продемонстрирует чувство ответственности и использует свое влияние на сепаратистов для того, чтобы они уважали Минские договоренности", — отметил депутат ЕП.

В свою очередь лидер зеленых, депутат Ребекка Хармс осудила высказывания бывшего президента Европейской комиссии Романо Проди о снятии санкций с России. "Романо Проди сказал это достаточно четко. Он сказал, что давайте, пусть Трамп отменит санкции с России. А потом он взял слова Трампа, и сказал, что давайте сделаем Европу большой и сильнее вместе с Путиным", — пересказала она смысл сказанного.

При этом Хармс назвала такие высказывания "абсурдными". "Со времени Авдеевки мы все знаем, что мы должны говорить об увеличении санкций".

В выступлениях депутаты также высказывались в поддержку выполнения Минских договоренностей, а представители ультра-правых, националистических сил, традиционно выступали на защиту России, обвиняя в невыполнении Минских договоренностей Украину.

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине и урегулирует военный конфликт на Донбассе. 

Ранее у Трампа заявили, что не отменят санкции, пока Россия не выйдет из Крыма.

 

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Россия санкции США Европарламент Мнучин
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