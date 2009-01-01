Эксперт потроллил Путина: получил бы от Карлеоне в подарок паяльник

Главе РФ нужно периодически пытать олигархов, чтобы не забывали "на виолончели" скидываться, пошутил Эйдман.

Владимир Путин Reuters

Главный герой романа Марио Пьюзо "Крестный отец" — лидер одного из самых могущественных кланов итало-американской мафии Дон Вито Корлеоне — подарил бы президенту РФпаяльник.

Об этом российский социолог и публицист Игорь Эйдман, живущий в Германии, написал на своей странице в Facebook.

В то же время он пошутил, что инструмент понадобился бы главе РФ, поскольку нужно же "периодически олигархов пытать, чтобы не забывали "на виолончели" скидываться".

"Берлускони (бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони — Ред.), как известно, подарил Путину на день рождения пододеяльник. А Карлеоне подарил бы паяльник. Он президенту нужнее", — отметил эксперт.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждал, что Владимир Путин, приблизительно в 2010-м году, понял, что из Кремля ему можно выйти только после смерти, а в 2011-м президент решил нарушить конституцию и запустил государственный переворот.