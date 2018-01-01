Эрдоган заявил о ключевой победе в Сирии

Турецкие войска установили полный контроль над Африном в рамках операции "Оливковая ветвь".

Эрдоган похвастался взятием Африна в Сирии. Reuters

18 марта сирийский, был взят под полный контроль турецкими вооруженными силамы и "Свободной сирийской армией" (FSA).

Как сообщает государственное турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипаа Эрдогана, войска вошли в центр города около 5:00 утра по местному времени. А уже через час войска контролировали город с восточной, западной и северной стороны. Отмечается, что военные не встретили сопротивления.

Бойцы FSA также уже контролируют крупнейшие пригородные районы Ашрафиех, Джамилия и Махмудия к северу от центра Африн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сирии повторно было применено химическое оружие.