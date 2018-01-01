ЕС собрался взимать с украинцев плату за въезд на свою территорию

Ранее планировалось, что въезд в зоны Шенген будет стоить 5 евро – но в итоге оказалось дороже.

Планируется, что все украинцы, желающие воспользоваться безвизом, должны будут получить специальное разрешение на въезд на территорию Евросоюза . Обойдется это "удовольствие" в 7 евро (порядка 225 грн по нынешнему курсу).

Как сообщается на сайте Совета ЕС, введение европейской системы информации о поездках и разрешений (ETIAS) поддержали послы стран ЕС.

Данная система предусматривает, что лицам, которые путешествуют без виз, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через Интернет. Стоимость такого документа составит 7 евро. При этом ранее планировалось, что въезд в шенгенскую зону будет стоить 5 евро (около 160 грн).

Для того чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен поддержать Европейский парламент и утвердить Совет ЕС.

Как будет действовать ETIAS

Человек предоставляет информацию о себе. Та автоматически проходит проверку по базам данных ЕС и Интерпола. Эти ведомства определяют, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. Если таковых нет, то разрешение на въезд выдается автоматически.

Если же возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами.

При любом раскладе срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не должен превышать 96 часов.

Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или иного документа, зарегистрированного при оформлении заявки – в зависимости от того, что произойдет раньше.

При этом наличие разрешения не означает автоматического права на въезд в страны Шенгена – окончательное решение принимает пограничник.

Сначала система заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска. Через три года с начала работы системы это обязательство также будет применяться к международным автобусных перевозчиков.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года, а с 1 первого числа этого же месяца украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт.

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