"Это был приказ Запада": в Грозном боевики пытались захватить православную церковь. Есть убитые

Нападавшие ликвидированы.

Церковь архангела Михаила в Грозном, которую пытались захватить боевики. pravoslavie.ru

19 мая в Грозном четверо боевиков пытались захватить прихожан Церкви архангела Михаила.

Все четверо убиты. Сначала сообщалось, что погиб полицейский и ранен прихожанин. По уточненным данным, при ликвидации боевиков погибли двое полицейских и прихожанин, пишет Telegram-канал Mash.

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сообщил "Интерфаксу" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Кавказ.Реалии" со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе церкви произошла стрельба. Также очевидцы видели человека на крыше окруженного полицией дома. Близлежащие улицы были перекрыты.

Сколько было боевиков и чем они были вооружены

Официально сообщается о ликвидации четырех боевиков. В то же время Mash пишет, что, по некоторым данным, в нападении на церковь участвовали пятеро боевиков. У них при себе были взрывпакеты, а также дробовики.

При этом настоятель храма не опознал в убитом прихожанине ни одного из своих мирян. Поэтому рассматривается вероятность, что это может оказаться как раз тот самый пятый боевик. Впрочем, не исключается возможность, что это случайный турист.

Ранее Кадыров пригрозил тюрьмой Трампу и Меркель. Лидер Чечни призвал Штаты не беспокоиться, так как он "еще не получил приказ вступить на землю США".

Напомним, ранее освобожденный из плена ученый-религиовед Игорь Козловский рассказал о пытках в плену "ДНР".

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