"Тебя бьет русский мир". Козловский рассказал о пытках в плену "ДНР"

Освобожденный из плена боевиков "ДНР" известный ученый Игорь Козловский рассказал, как его избивали и приставляли к голове оружие.

Козловский отметил, что боевики якобы нашли у него дома две гранаты и требовали признать, что эти боеприпасы принадлежат ему. Он добавил, что такие "беседы" сопровождалась пытками и побоями.

"Это в основном (было) избиение, били каким-то предметом, я не видел чем, у меня был мешок на голове. Это продолжалось несколько часов. Крутили "русскую рулетку", приставляли к виску пистолет, спускали курок. Они все время требовали, чтобы я признал, что это мои боеприпасы", – рассказал Козловский в эфире канала "112 Украина".



Он добавил, что во время избиений, практически терял сознание.

"Так как я не мог видеть, я слушал. Слушал свою боль, как закипает кровь, потому что идет большая концентрация на сердце. Сердце начинает биться с перебоями. Это было на пределе. Они кричали: "это русский мир пришел", "тебя бьет русский мир", — отметил ученый.

Козловский также рассказал о том, как попал в плен к боевикам. По его словам, в тот день он был дома с сыном-инвалидом.

"Меня задержали около двух часов дня, когда я вышел платить за коммуналку и вынести мусор. Там стояла машина МГБ. Они подошли, спросили документы, сказали, что "вас приглашают на беседу буквально 20 минут". Эти "20 минут" растянулись почти на два года. Я долго не знал, в каком состоянии сын, мне не говорили о нем, скорее всего, специально, дополнительное психологическое давление", — добавил Козловский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала переговоры о новом этапе обмена пленными.