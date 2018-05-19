"Это был приказ Запада": в Грозном боевики пытались захватить православную церковь. Есть убитые

19 мая в Грозном четверо боевиков пытались захватить прихожан Церкви архангела Михаила.

Все четверо убиты. Сначала сообщалось, что погиб полицейский и ранен прихожанин. По уточненным данным, при ликвидации боевиков погибли двое полицейских и прихожанин, пишет Telegram-канал Mash.

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сообщил "Интерфаксу" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Кавказ.Реалии" со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе церкви произошла стрельба. Также очевидцы видели человека на крыше окруженного полицией дома. Близлежащие улицы были перекрыты.

Попытка захвата заложников в церкви в Грозном: как это было

Mash восстановил картину нападения на церковь в Грозном.

Первыми группу из четырех боевиков заметил дежуривший недалеко от храма патруль. Их внимание привлекло то, что парни прямо посреди улицы шли с обрезом.

После требования остановиться и сложить оружие завязался бой. У боевиков при себе оказался не только обрез, но и взрывпакеты с коктейлями Молотова. Позднее оказалось, что они также были вооружены ножами.

Почти сразу бой переместился во двор храма. Боевик метнул взрывпакет. Из-за этого пострадал простой прихожанин. Позже батюшка не сумел сразу опознать своего погибшего прихожанина. Оказалось, что мужчина приехал из другого региона и в первый раз пришел в этот храм.

В ходе завязавшегося боя все преступники были ликвидированы, им так и не удалось попасть внутрь храма. Всем им на вид – от 17 до 22 лет.

Во время перестрелки также были смертельно ранены двое правоохранителей.

Прихожанин выжил

Позднее стало известно, что прихожанин выжил. Сейчас он находится на операции. У него крайне-тяжелое состояние, однако врачи делают все возможное, сообщает Mash.

Это Федор Напольников. Он детский врач. Несколько лет назад Напольников переехал из Саратова в Грозный специально, чтобы работать с местными детьми.

Ранее Кадыров пригрозил тюрьмой Трампу и Меркель. Лидер Чечни призвал Штаты не беспокоиться, так как он "еще не получил приказ вступить на землю США".

Напомним, ранее освобожденный из плена ученый-религиовед Игорь Козловский рассказал о пытках в плену "ДНР".