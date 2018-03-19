"Это является возмутительным". Украинская армия перепугала Венгрию

МИД страны выступил с жестким заявлением.

Глава венгерского МИД выступил с критикой украинских властей. EPA/UPG

Тот факт, что такая страна, как Украина, имеет геополитически важное положение, не означает, что она будет освобождена от соблюдения международного права или его обязанности защищать меньшинства в стране.

С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив Венгрия и Европейский союз надеются, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии, проведет консультации с национальными общинами и серьезно отнесется к вопросам запрету на отмену существующих прав венгров Закарпатья, передает местное издание Hirado.

Кроме того, Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, где, по замыслу Минобороны, должен разместитьсяя батальон численностью около 800 человек. Речь идет о в городе с высокой долей венгров среди населения, отметил дипломат, добавив, что что объяснение Минобороны Украины о том, в котором говорится, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности Украины, вызывает еще большее беспокойство.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - заявил Сиярто.

Министр иностранных дел также напомнил, что Венгрия, помимо Польши и Словакии, является одной из стран ЕС, которые поставляют газ в Украину после спора между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

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