"Явная провокация". Будапешт отреагировал на новый инцидент на Закарпатье

Нападение на автомобили с венгерскими номерами в закарпатском Берегово, является неприемлемым, заявили вице-премьер Жолт Шемьен и госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Потали.

Чиновники выразили свое сожаление по поводу того, что "новое нападение на венгерскую общину в Закарпатье" было начато уже на следующий день после празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

"Эта акция — явная провокация против закарпатских венгров, она является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель", — заявляют в Будапеште.

Чиновники также сообщили, что ждут от Украины "решительных действий для предотвращения подобных случаев" и "гарантий безопасности закарпатских венгров".

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал этот инцидент "отвратительным", подчеркнув, что считает неприемлемым, чтобы венгры жили на своей родине, Закарпатье, в ощущении постоянного страха.

Он отметил, что неоднократно призывал украинскую власть защитить венгров Закарпатья от нападений экстремистов.

"К сожалению, этот случай доказывает, присутствие специальной группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Закарпатье вполне оправдано", — сказал Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу, с 15 на 16 марта в городе Берегово (Закарпатская область) неизвестные разбили стекла девяти автомобилей с венгерскими госномерами.