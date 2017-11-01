Facebook стала на тропу войны с российской пропагандой

В популярнейшей мировой соцсети решили бороться с российской пропагандой в интернете

В Facebook решили бороться с российской пропагандой в интернете Открытые источники

Компания Facebook, управляющая одноименной популярнейшей социальной сетью, создаст специальный интернет портал для борьбы с российской пропагандой в интернете.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба компании.

Новый портал позволит установить, связаны ли публикации в соцсети в период с января 2015-го по август 2017-го, с Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга (пресловутой "фабрикой троллей").

Эту компанию называли среди тех, которые воздействуют на общественное мнение в интересах властей России. Сотрудники компании Facebook характеризуют ее как "агента, пытающегося подорвать" демократию в США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге активисты намерены пикетировать "фабрику троллей".