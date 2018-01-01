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Французы из Charlie Hebdo высмеяли Путина в номере к футбольному ЧМ-2018: фото

Сегодня, 10:34

Свой сатирический напор легендарное и скандальное издание не ослабляет ни на минуту.

Путин машущий рукой
Владимир Путин Reuters
Редакция легендарного и скандального французского сатирического журнала Charlie Hebdo выпустила очередной номер, обложку которого украсила карикатура на мировое футбольное первенство в России и президента РФ Владимира Путина.

Карикатуру издание опубликовало на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Художники изобразили Путина сидящим в башне танк, который направляет пушку в футбольные ворота. "Мундиаль в России − трагикомедия в потемкинской деревне", − гласит подпись под карикатурой. Кроме того, на ней красуется надпись – "Вперед, русские!".

Путин Шарли
Twitter / Charlie Hebdo

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России перед ЧМ-2018 ограбили болельщиков-иностранцев.

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Теги:  
Владимир Путин, французы, Twitter, Charlie Hebdo, ЧМ-2018, футбол, карикатура
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