Глава МИД Британии посоветовал, как России снова завоевать доверие к себе

Страны Запада не находятся с РФ в состоянии новой "холодной войны", сказал Джонсон.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

должна доказать, что ей снова можно доверять, страны Запада не хотят с ней новой

Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в Брюсселе, пишет Reuters.

В то же время он подчеркнул, что РФ нужно измениться, чтобы опять завоевать доверие к себе.

"Важно также подчеркнуть, что мы не находимся в состоянии новой "холодной войны" с Россией", — добавил чиновник.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен (СМИ называют подругой главы РФ Владимира Путина) говорила, что не верит в российскую угрозу ее стране и Евросоюзу. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.