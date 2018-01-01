Хоккейный матч на Олимпиаде-2018 едва не стал роковым для восьмилетнего мальчика

Полицейские оказали первую медицинскую помощь ребенку, который был без сознания.

На хоккейном матче чудом удалось избежать трагедии Фото: Toby Melville/Reuters

Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его южнокорейский коллега Йон Ги Мин оперативно среагировали во время чрезвычайного происшествия, чем спасли жизнь восьмилетнему мальчику.

На субботнем хоккейном матче между мужскими сборными Канады и Чехии на Олимпиаде в Пхенчхане ребенок, который находился возле входа на арену, подавился во время еды и потерял сознание, сообщает ТАСС.

Канадский и южнокорейский полисмены, которые на Играх в составе международной бригады стражей порядка обеспечивают безопасность соревнований, вовремя смогли оказать ребенку первую медицинскую помощь и вернуть его к жизни. Здоровью мальчика теперь ничего не угрожает.

Правоохранителей за добросовестное выполнение обязанностей наградили почетными грамотами от полиции Южной Кореи.

"При возникновении любой опасности мы всегда будем рядом", - отметили они в совместном заявлении.

Напомним, на зимних Олимпийских играх-2018 во время выступления в танцах на льду в начале короткой программы у французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступавшей в паре с Гийомом Сизероном, расстегнулось платье.