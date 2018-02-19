Украинский олимпийский чемпион Абраменко на пьедестале обнялся с российским соперником, фото

Украинский атлет Александр Абраменко, который стал первым в истории страны призером Олимпийских игр в лыжной акробатике, на пьедестале обнялся с российским фрийсталистом Ильей Буровым, завоевавшим бронзу.

Победители вместе стояли на награждении. Об этом Буров сообщил в интервью Р-Спорт.

"У нас дружеские отношения. Нет никакой вражды с ними", — сказал россиянин.

Как ранее сообщалось, Александр Абраменко принес украинской сборной первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. В финальной части украинец выполнил прыжок, который никогда не демонстрировал на соревнованиях.