Украинский олимпийский чемпион Абраменко на пьедестале обнялся с российским соперником, фото

Россиянин заявил, что вражды между спортсменами нет.
Украинский атлет Александр Абраменко, который стал первым в истории страны призером Олимпийских игр в лыжной акробатике, на пьедестале обнялся с российским фрийсталистом Ильей Буровым, завоевавшим бронзу.
Победители вместе стояли на награждении. Об этом Буров сообщил в интервью Р-Спорт.
"У нас дружеские отношения. Нет никакой вражды с ними", — сказал россиянин.
Как ранее сообщалось, Александр Абраменко принес украинской сборной первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. В финальной части украинец выполнил прыжок, который никогда не демонстрировал на соревнованиях.