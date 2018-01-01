Художник из Нидерландов делает из шкурок бананов шедевры: фото

Мастер выяснил, что эти экзотические фрукты могут быть великолепным полотном для творчества.

Художник делает шедевры из обычных бананов Фото: Instagram/iSteef

Художник из Роттердама, который приобрел известность под псевдонимом iSteef, создает уникальные по своей красоте и силе таланта картины , используя в качестве полотна спелые бананы.

"Я был на работе, и я просто хотел что-то нарисовать. Я тогда заметил мой банан, и я решил, что это будет хороший пост, если я просто нарисую счастливое лицо", - цитирует художника издание изданию Bored Panda.

На своей странице в Instagram мастер регулярно публикует свои новые шедевры на самые разнообразные темы: пейзажи, кадры из фильмов или даже библейские сюжеты и многое другое.

Художник вспоминает, как неожиданно для себя выяснил, что рисовать на банановой кожуре приятно. Он как раз завел себе блог в соцсети и решил публиковать фото своих работ. Так увлечение превратилось в ежедневный кропотливый труд.

"После этого я пытался придумать новые идеи для рисунков, используя форму банана разными путями", - рассказал художник.

Напомним, российский художник Дмитрий Грозов в рамках проекта Animotion перерисовывает кадры из известных советских фильмов в стиле аниме. Среди работ художника — стилизация таких известных картин, как "Любовь и голуби", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и другие.