"Искал новое дно". В сети высмеяли крещенское купание Путина

Очевидно, ради большего соответствия "духовным скрепам" перед ритуалом президент РФ расхаживал в валенках и бушлате.

Владимир Путин Соцсети

Президент РФ Владимир Путин перед крещенским купанием на озере Селигер в Тверской области облачился в армейский бушлат и валенки.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, передает агентство "РИА Новости".

Владимир Путин Соцсети

РИА Новости

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал Песков.

Множество российских пользователей соцсетей данная новость привела в крайнее раздражение. Они заметили по фото, что из воды шел пар. Кроме того, люди подозревают, что купание было инсценировано ради пиара.

"Новое дно искал", "Жаль, что там акул не было", "Чего только не сделаешь ради пиара","Скорей всего, в павильоне Мосфильма снимали. Главное - декорации, массовка. Не верю, что человек в 65 лет впервые в прорубь полезет", - прокомментировали они.

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Недоверие Путин вызвал из-за возраста. Напомним, ранее Песков рассказал о том, чего Путин не любит больше всего.