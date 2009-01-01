Италию накрыло несколько землетрясений

В Риме провели эвакуацию пассажиров метрополитена.

Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на сайт Аnsa.it.

Подземные толчки ощущались в столице Риме, а также в Абруццо и Марке.

Как отмечается, первое землетрясение произошло около 10.30 по Киеву.

О жертвах или разрушениях пока не сообщается.

Согласно системе отслеживания землетрясений в реальном времени, магнитуда первого подземного толчка составила 5.1 по шкале Рихтера.

Итальянский институт землетрясений также сообщает, что следом произошли еще три землетрясения магнитудой 5.4, 4.0 и 5.3.

Тем временем, как сообщает La Repubblica, в Риме провели эвакуацию пассажиров метрополитена. В целях безопасности движение на всех ветках метро временно остановлено.

Также стало известно, что в столице Италии эвакуировали работников некоторых офисов.

Напомним, в Румынии произошло землетрясение, ощущалось в ряде городов Украины.