Каталония глазами украинцев: мирные протесты и искренняя вера в свободу от Мадрида

Наши соотечественники в Каталонии рассказали о своих наблюдениях за происходящем на соседних улицах и в близлежащих кварталах.

Мирный протест Facebook Fran Pardo

Каталония намерена объявить независимость в одностороннем порядке уже в ближайшие дни. Об этом несколько часов назад заявил ее лидер Карлес Пучдемон.

1 октября в регионе состоялся не признанный Мадридом референдум об отделении Каталонии от Испании. На участки пришло приблизительно 42% избирателей, 90% из которых поддержали идею независимости. Тем временем на улицах Барселоны и других городов происходили столкновения с полицией, в которых, по данным правительства Каталонии, пострадало более 900 человек.

Эхо каталонского референдума докатилось и до Украины. Причем каждый увидел и услышал в нем свое. Официально Украина, как и вся Европа, конечно же, не может признать его. Неофициально — может обсуждать. Кто-то сравнивает связь Мадрид—Барселона с отношениями Москва—Киев, кто-то вообще взялся проводить параллели с терроризмом на Донбассе.

С одной стороны, отношения Испании и Каталонии в чем-то, действительно, напоминают российско-украинские: каталонцы имеют более древнюю историю, любят свободу, и то и дело чувствовали на собственной шкуре разного рода запреты, в том числе и языковые. Окончательно Барселону добил диктатор Франсиско Франко, который в 1939 году отменил все местные вольности, запретил язык, да и вообще любые упоминания о каталонской идентичности. Только футбольный клуб "Барселона" все это время играл в форме цветов каталонского флага, а матчи между каталонской командой и мадридским "Реалом" напоминали реальные сражения за право считаться лучше. С возвращением демократии в Испанию в 1977 году Каталония вскоре получила автономию, а позднее и множество полномочий.

С другой стороны, Каталония — это административный регион в составе Испании. Конституция страны запрещает проведение подобного референдума — Испания является единым и неделимым государством.

Мирный протест Facebook Fran Pardo

"Каталонцы не любят, когда им навязывают культуру и традиции Испании, например, фламенко, это все равно, что украинцам — хоровод, кокошник и матрешки"

Художница Ксения Тимощук в Каталонии живет уже 17 лет. Отвечая на вопрос, почему местные жители, на ее взгляд, хотят независимости, говорит: "Если просто, то мне объясняют коротко: каталонцы хотят избавиться от оков Мадрида так же, как и в свое время Украина хотела избавиться от оков Москвы".

"Но, если без шуток, то мирная борьба за независимость продолжается довольно долго и каталонцам, несмотря на жесткие репрессии и запреты в проявлениях националистических взглядов (речь идет о периоде диктатуры Франко), удалось сохранить все для создания полноценной нации — язык, культуру, самосознание и территории", — продолжает Ксения.

— Чем испанцы отличаются от каталонцев?

— Я никогда не расцениваю людей по их национальной принадлежности, хотя уважаю волеизъявления любой нации на ее существование. Более 17 лет я прожила в Каталония, в частности в Барселоне, которая просто пестрит различными национальностями. И всегда чувствовала теплое отношение, понимание как к эмигрантке. Каталонцы, которые между собой общаются на каталонском, в разговоре со мной свободно переходят на испанский. Даже в вузе, где я училась. Возможно, их отличия лучше было бы объяснить политическими, экономическими или социальными терминами, но я согласилась рассказать с бытовой точки зрения и приведу лишь несколько моих наблюдений.

Каталонцы не любят, когда им навязывают культуру и традиции Испании, например, фламенко, тряпичные сувениры в севильской одежде и кастаньеты. Это все равно, что украинцам — хоровод, кокошник и матрешки.

Каталонцы воспитаны, вежливы и толерантны, но им так же, как и украинцам не нравится насилие со стороны государства в отношении мирных граждан. Им неприятно слышать возгласы испанцев: "A por ellos!" (На них!), когда Мадрид отправлял свой "беркут" в Барселону. В этом контексте, это не раздается, как обычный футбольный сленг, потому что звучит без "ole-ole-ole".

Они также не хотят платить самую большую часть налогов, а взамен получать маленькие подачки от государства. Они считают себя способными самостоятельно финансировать себя и до сих пор были согласны на справедливые расчеты, на что не согласился Мадрид и Испания.

Мирный протест Facebook Fran Pardo

— Они желают мирного решения конфликта и справедливого распределения госресурсов. Каталонцы считают, что тот, кто больше работает, должен больше иметь. И это не из-за жадности, это вопрос достоинства и справедливости.

— Чем ситуация в Каталонии отличается от ситуации на Донбассе?

— Это совершенно разные политические ситуации. Так же, как определение: "каталонский национализм" и "донбасской национализм", "каталанский язык" и "донбасский язык", "каталонская кухня" и "донбасская кухня"…

— Почему в Украине чаще осуждают действия каталонцев сегодня, чем пытаются понять?

— Я не могу отвечать на этот вопрос с политической точки зрения, я не политик. Знаю только одно, Украине трудно становиться на любую сторону. Всем понятно, что нашей стране теперь нужна политическая поддержка Испании и Евросоюза, что политический враг Украины ожидает любого повода, чтобы скомпрометировать Украину. И тот факт, что путают понятия каталонского и донбасского сепаратизма, создает неловкое положение для Украины в определении с кем остаться.

На бытовом уровне лично мне тоже неудобно, когда меня спрашивают: "Ты за кого?" Я ни за кого, потому, что считаю себя украинкой, которая здесь только в гостях, но всегда чувствует себя, как дома. Я — за мирные методы решения любых проблем и считаю каталонцев способными решить национальные вопросы достойно и мирно.

"Протесты в Барселоне сопровождаются призывами, что все должно происходить спокойно, с использованием метода Ганди"

"Буквально у меня под окнами прошли барабанщики", — рассказывает о событиях вчерашнего дня журналистка Оксана Андриевская, которая тоже живет в Каталонии в городе Тарраса.

За последние несколько дней на своей странице в Facebook Оксана сделала десятки репостов материалов из местных изданий и переводов с каталонского.

На одном из фото, на странице журналистки изображение мужчины с испанским флагом на спине и картонной табличкой в руках с надписью на каталонском: "Я не хочу независимости, но не могу оставаться дома, когда бьют мой народ".

Надпись на каталанском: "Я не хочу независимости, но не могу оставаться дома, когда бьют мой народ" Facebook Txiki Bcn

"Происходит всеобщая забастовка по всей автономии, — рассказывает накануне вечером Оксана. — Никто не работает. На 30% только транспорт, на половину государственное телевидение и полностью больницы. Закрыты магазины, кафе. Люди вышли на улицу протестовать против произвола полиции и национальной гвардии, которые применила силу в воскресенье к сторонникам независимости".

"Здесь все пытаются решить в рамках диалога. Но он идет сложно. Та или иная сторона не хотят идти на уступки. Тем не менее демонстрации и протесты в Барселоне сопровождаются призывами, что все должно происходить спокойно, с использованием метода Ганди, — продолжает Оксана. — Протесты охватили всю Барселону. К главному офису полиции пришли протестующие. Там стоят три кордона: полиция автономии, пожарные и протестующие. Последние наблюдают за тем, чтобы никто не провоцировал полицию. Здесь все говорят, что всего можно достичь мирным путем. У Мадрида своя точка зрения. Центральное правительство обвиняет президента Каталонии и парламент в том, что произошло 1 сентября, в том числе и в таком количестве раненных (по официальным данным пострадали около 400 полицейских, а по данным протестующих — почти 900 сторонников референдума).

Протесты в "стиле Ганди" Facebook Txiki Bcn

Оксана Андриевская говорит, что на референдум 1 сентября пришли те, кто чаще говорят об историческом прошлом. "У Каталонии сложная история. Ее сторонники вспоминают, как каталонцы 300 лет добиваются независимости", — уточняет журналистка.

"Если говорить о тех людях, которые не пришли на референдум, хотя и поддерживают независимость, то они считают его нелегитимным, а значит — он ничего не изменит, — продолжает она. — Есть и те, кто против отсоединения от Испании, те, кто хочет остаться в ЕС, боятся оказаться в изоляции после отсоединения".

Оксане, как и Ксении, мы задаем тот же вопрос о мифе, активно раскручиваемом в российской прессе о сравнении выступлений в Каталонии и на Донбассе. "Я советую не проводить никаких параллелей с Украиной. Этот конфликт нельзя рассматривать в контексте последних событий у нас. Местные СМИ скорее проводят параллели с выходом некоторых республик из состава Советского Союза или с Шотландией", — поясняет Оксана Андриевская.

Мирный протест Facebook Fran Pardo

"Когда я рассказывал, что бывает во время захвата власти и разделения страны, знакомые делали круглые глаза и говорили: "Ну, нет, если только такой вариант, то конечно будем в составе Испании"

Украинец Иван Данилюк сегодня также житель столицы автономной области Каталония. За последнее несколько дней он опубликовал несколько постов на своей странице в соцсетях на русском и английском языке, в которых проводит невидимые параллели с событиями в Киеве.

"Бастовать здесь, в принципе, любят — это нормальная практика, хотя не в таких масштабах конечно, — говорит Иван. — Причина сегодняшней забастовки — однозначно насилие, продемонстрированное полицией 1 октября. Такого никто здесь не мог себе и представить. Надо понимать, что в течение года мало кто говорит о независимости — с этим проблем нет. Никто не думает, как тяжело жить под гнетом Испании. Но как только намечаются какие-то политические события, то вспоминают".

"Вообще-то, я нерепрезентативный — у меня небольшой круг настоящих каталонцев среди друзей. Но большинство из них, даже самые активные в "революционной" деятельности, очень наивны, — говорит Иван. — В течение года здесь формировали их мнение, что "мы просто выйдем, проголосуем и отделимся, ну и Мадрид нас услышит". То есть, каталонские власти, когда начинали движение "голосуй Si", не очень объясняли, что такой референдум будет незаконным, что это не игрушка, что могут подобные выступление пресекать силовым методом, а потом и кого-то даже отправить за решетку. Им удобнее было говорить: мы заживем себе сами, никому платить и отчитываться ни перед кем не будем, Мадрид прекратит нас презирать как младших, начнет с нами считаться, и коррупции у нас не будет. Вот поэтому у многих вышедших на улицу 1 октября и в мыслях не было, что все это может вызвать отпор. Люди свято верят, что "голосование — их "демократическое право". Конечно, некое рациональное зерно в этом есть".

Надпись на каталанском: "Я не хочу независимости, но не могу оставаться дома, когда бьют мой народ" Facebook Fran Pardo

"Когда я рассказывал, что бывает во время захвата власти и разделение страны, и насколько подобные попытки — не игрушки, знакомые делали круглые глаза и говорили: "Ну, нет, если только такой вариант, то конечно будем в составе Испании, никто не хочет крови и войны". Я надеюсь, что у такой наивности есть и хорошая сторона — умирать за "независимость" таким путем никто не намерен. У Каталонии ведь очень широкая независимость. Многих она подталкивает к мысли, мол, мы и так уже фактически отдельное государство, немножко осталось еще дожать Мадрид. Я слушал, как говорят: будет государство — хорошо, не будет — обидимся, потом помиримся с Мадридом и будем жить дальше. Иногда мне кажется, что серьезности всех событий не понимают и сами каталонские власти — Каталония, отделится, Мадрид пошумит, весь мир станет на сторону Каталонии и процесс пройдет мирно".

При этом Иван уверен, что сложно объективно оценивать ситуацию, даже проживая в Барселоне. "На опыте Майдана стало понятно: единственный путь к беспристрастию — это пропускать все, что можно через себя — новости, слухи, видео, фото, мысли, общение и самому фильтровать и понимать ситуацию. Если этого сделать не можешь, то лучше стоять в стороне".

Татьяна Катриченко

Фото: Facebook Txiki Bcn, Facebook Fran Pardo