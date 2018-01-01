Казахстан без русского языка. Страна полностью переходит на государственный

Все органы власти впредь будут работать только на казахском языке.
Назарбаев во время встречи с министром информации и коммуникаций страны Дауреном Абаевым отметил, что важно не ущемлять в данном вопросе права граждан. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода", - сказал глава государства.
Президент поручил министру тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку. Он также отметил, что необходимо увеличить количество фильмов, телесериалов и прочей продукции сферы масс-медиа отечественного производства. По словам Назарбаева, это позволит осуществлять патриотическое воспитание молодежи.
Напомним, по словам директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадима Карандия, в Украине из перечня предметов для проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году изъят русский язык.