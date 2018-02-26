"Везде сплошной Тамбов". Писательницу Ницой удивило количество русскоязычных в Киеве

Известная украинская детская писательница Лариса Ницой выразила обеспокоенность обилием русскоязычной речи на улицах Киева.

Своими переживаниями она поделилась на своей странице в соцсети Facebook, выразив непонимание, куда пропала ее десятилетиями проводимая работа по увеличению украиноязычных граждан.

"Пошла в Lavina. Сын пригласил в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого российского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной тамбов. Откуда берется этом море? Посетители, сплошная молодежь - тамбов. Обсуживание, сплошная молодежь - тамбов. Откуда?", - пишет Ницой, имея ввиду русскоязычных украинцев.

Писательница также выразила удвиление, что несмотря на то, что русскоязычных школ в Украине почти не осталось, молодежь все равно говорит по-русски.

"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь - тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь - тамбов. Откуда?", - удивилась писательница.

Ранее Ницой заявила о готовности Польши "дерибанить" Украину.

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