В Украине изъяли русский язык из экзамена для выпускников

23 января 2018, 14:47

Русский язык изъяли в связи с тем, что объем заказа на этот тест был невысокий.

Из перечня предметов ВНО изъяли русский язык

В Украине из перечня предметов для проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году изъят русский язык, заявил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

Перечень предметов, по которым можно пройти ВНО в 2018 году, традиционный, но уменьшился на один и в этом году составляет 11 предметов, рассказал Карандий сегодня на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Это предметы из учебных планов общеобразовательных учебных заведений. Относительно изъятого предмета — это русский язык в связи с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысокий. Русский язык стоит среди других имеющихся в Украине языков, в частности, польской, венгерской, румынской, молдавской, по которым тестирование не проводится", — сказал Карандий.

По его словам, тестирование будет проходить по следующему графику: 22 мая - математика, 24 мая — украинский язык и литература, 29 мая - испанский, немецкий и французский языки, 1 июня — английский язык, 4 июня — биология, 6 июня — история Украины, 8 июня — география, 11 июня — физика, 13 июня — химия.

Карандий напомнил, что каждому участнику ВНО предоставляется право выбрать для сдачи тестов до 4 предметов из 11.

"Нужно понимать, что для выпускников этого года минимальное количество предметов, которое они могут выбрать - три. Это обусловлено тем, что это минимальное количество предметов, по которым лицо должно проходить государственную итоговую аттестацию. В данном случае, выбор этих предметов должен быть следующий: украинский язык является обязательным предметом ВНО для любого лица, проходящего государственную итоговую аттестацию в нынешнем году. Если выпускник общеобразовательного государственного учреждения проходит и другие государственные итоговые аттестации, в таком случае их выбор должен быть следующий: на втором месте такое лицо должно выбрать или математику, или историю Украины как избирательно-обязательные предметы и на третьем месте может выбрать по своему усмотрению любой предмет, который не указан мной на первой и второй позиции", — сказал он.

Карандий также отметил, что так же, как и в предыдущие годы, в 2018 году предполагается дополнительная сессия ВНО, которая пройдет со 2 по 11 июля.

В Украине до 31 января в Украине продолжается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое состоится 24 марта — по украинскому языку и литературе и 31 марта — другим предметам.

Регистрация для участия в ВНО-2018 продлится с 6 февраля по 19 марта. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 2 апреля.

Основная сессия ВНО продлится с 22 мая до 13 июня включительно.

Напомним, в Украине ввели новые правила поступления в вузы.

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ВНО русский язык Карандий
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