Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России

Я иду на выборы, не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом, заявила телеведущая.

Ксения Собчак Instagram Ксении Собчак

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет баллотироваться в президенты Российской Федерации в 2018 году.

Об этом она написала в письме, отправленном в издание "Ведомости".

"Хватит молчать. Уже несколько месяцев я думаю об этом. И не потому, что так устроены женщины — все на себя примеряют, а потому, что так устроена я — все возможности я воспринимаю как вызов. За пять лет, прошедшие с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне", — пишет она.

"Я иду на выборы, не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом, я готова озвучивать претензии к существующей системе, которых много во всех частях политического спектра, я готова транслировать послания и левых, и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти – больше, чем наши идеологические разногласия", — пишет Собчак.

В своем письме она просит о помощи политические силы.

"Я приглашаю все политические силы, готовые использовать мое выдвижение как трибуну, предъявлять свои претензии к сегодняшней ситуации и власти в рамках моей кампании, потому что это не компания за Собчак, это компания против того, как устроена наша политическая и общественная жизнь сегодня. Компания Собчак, это не просто агитация "Против всех" — это, надеюсь, большая работа, разъясняющая почему мы "Против всех этих", — добавила она.

Собчак подчеркивает, что ее роль как кандидата называется "Против всех": "В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста – я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех".

Кроме этого, Ксения Собчак опубликовала видео, в котором призывает избирателей отдать за нее свой голос на выборах.

Напомним, ранее Собчак защитила геев перед Путиным.